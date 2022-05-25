Elon Musk’ın serveti erimeye devam ediyor
Elon Musk, Tesla hisselerinin yüzde 7 düşmesinin ardından 200 milyar dolarlık kulübün dışında kaldı. Bloomberg’e göre, elektrikli otomobil üreticisinin hisse fiyatı düşerken Musk’ın serveti yüzde 5,4 azalarak 193 milyar dolara düştü. Bu da 50 yaşındaki iş insanın tek bir günde 11,1 milyar dolar kaybettiği anlamına geliyor.
TWITTER’I DEVRALMASI BELİRSİZLİĞE YOL AÇTI
Musk, sosyal medya platformundaki botların sayısına bağlı olarak teklifini geri çekmekle sosyal medya platformunu tehdit ederek olası devralma açıklandığından beri tartışmalara yol açtı. Devam eden belirsizlik ise Tesla’nın değerini düşürdü.
ABD merkezli yatırım bankası Wedbush’tan analist Dan Ives, “Bu sirk gösterisi Tesla’nın yatırımcısının sabrını çok zayıflattı. Bu nedenle onlar, bu pembe dizide bir sonraki adıma karar vermek bir yol ayrımı durumuyla karşı karşıyalar” yorumunda bulundu.
Bunların yanı sıra Musk’ın serveti, bu yıl Şubat ve Mart aylarında olmak üzere iki kez 200 milyar doların altına indi. Borsa rallileri onu her iki durumda da bu eşiğin üzerine çıkardı.
SERVETİ AĞUSTOS AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Öte yandan, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti geçen Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Bu yıl 78 milyar doların biraz altında kaybetti, ancak yine de dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetmedi.
Musk, bu yıl 65 milyar dolar kaybeden Jeff Bezos’tan 65 milyar dolar daha zengin ve Amazon geçen yıldan bu yana yüzde 38 değer kaybetti.
Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault ve Gautam Adani de 100 milyar doların üzerinde bir servete sahip olan süper zenginler arasında yer alıyor.