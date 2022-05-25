Bahar Gökhan’dan Türkiye çıkarması

Otizmin farkındalığını artırmak amacıyla Türkiye, Bursa’da düzenlenen gecede Kıbrıslı sanatçımız Bahar Gökhan kalabalık bir izleyici grubuna muhteşem bir konser verdi

“Otizmin Farkındayız Çözümde Bir aradayız” konseri 21 Mayıs Akşamı Bursa Merinos AKKM’de yer aldı.

Otizmin farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen gecede,Uludag Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk müziği korosu ve KKTC’yi gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çeşitli platformlarda temsil eden sanatçımız Bahar Gökhan Bursa’da kalabalık bir izleyici grubuna muhteşem bir konser verdi.

KKTC Kültür Dairesi, İstanbul Kültür Şubesi, Bursa Büyükşehir belediyesi, Uludağ Sanat Derneği Bursa Otizm derneği ve Büyükorhan Gençlik derneği organizasyonunda gerceklesen ve Turk müziğinin birbirinden seçkin eserlerinin yer aldığı konser Şef Hilmi Bozdemir yönetimindeki Türkiye’nin tek tescilli Müzeyyen Senar Türk müziği korosu sanatçılarının şarkılarıyla başladı.

Bursa Otizm derneği Otizmli çocuklarının şarkılarıyla renklenen gecede tam bir duygu seli yaşandı ve koro saatlerce ayakta alkışlandı.Konserin ikinci bölümü tamamıyla Sanatçımız Bahar Gökhan’a ayrıldı.

Sevilen Türk müziği eserleriyle birlikte Mağusa Limanı ve en son koroyla birlikte İzmir Marşı’nı seslendiren sanatçı ellerde KKTC ve Türkiye bayraklarıyla bütün salonu inletti.

Kuzey Kıbrıs ‘ın da tanıtımının yapıldığı gecede sanatçıya Kıbrıs’ın Sanat Elçisi Muhteşem Assolisti unvanı verildi.