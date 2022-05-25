Ülkemizde 43 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 3442 olup, 42 pozitif vakaya rastlanmıştır.

25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094

Toplam Vaka Sayısı: 94.837

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12

Karantinadaki Vaka Sayısı: 391

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117