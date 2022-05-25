Kıbrıs

Ülkemizde 43 pozitif vaka

25 Mayıs 2022
KKTC Sağlık







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 3442  olup, 42  pozitif vakaya rastlanmıştır.




25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094

Toplam Vaka Sayısı: 94.837

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12

Karantinadaki Vaka Sayısı: 391

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117



Etiketler
25 Mayıs 2022




Başa dön tuşu