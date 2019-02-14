Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı , Havadis gazetesinin 10. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katıldı

Burada yaptığı konuşmada, “Böylesi bir gecede aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki yaşamınızda, kararlılıkla, kendi ifadeleri ile ‘gazetecilerin gazetesi’ olmanın bilinci ile bu yaşamı sürdürmenizi canı gönülden diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinde bulunduğumuz koşullarda, aynı çizgide tutarlı bir biçimde yola devam etmenin zor ve meşakkatli bir iş olduğuna dikkat çekti.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ SİYASİ ÇİZGİMİZDEN VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Zordur, meşakkatlidir… Tutarlı olarak yola devam etmek kolay değildir. Bunu biz de bu siyasal mücadelenin içinde görüyoruz, biliyoruz. Ama bütün zorluklara rağmen, Havadis nasıl ki gazeteciliğinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek, vazgeçmemeli; bizler de doğru bildiğimiz siyasi çizgimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

“GENÇ KUŞAKLARI GELECEK BELİRSİZLİĞİNDEN KURTARMAMIZ BİR ZORUNLULUKTUR”

Kıbrıs’ta barışa, huzura, kardeşliğe, dostluğa ihtiyaç olduğunu ve bu adanın genç kuşaklarına eski kuşakların yaşadığı acıları yaşatmama ödevi bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları dile getirdi:

“Genç kuşakları gelecek belirsizliğinden kurtarmamız bir zorunluluktur ama elbette bunu tek başımıza yapamayız.

Bunun, karşılığının da olması gerekir. Aynı duyguların, aynı düşüncelerin diğer tarafta da olması gerekir, bunun başka yolu yok…”

“KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ EŞİTLİĞİNİ İNKÂRCI TAVIRLARA KARŞI YAPILACAK OLAN İŞ; KIBRIS TÜRK TARAFININ GENEL ANLAMDA TEZİ OLAN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN DE PARAMETRELERİ HALİNE GELEN, SİYASİ EŞİTLİĞİ, İKİ KESİMLİLİĞİ İÇEREN FEDERASYON TEZİNDEN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR”

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini inkârcı, yanlış tavırlara karşı yapılacak olan işin; Kıbrıs Türk tarafının genel anlamda tezi olan ve Birleşmiş Milletler’in de parametreleri haline gelen, siyasi eşitliği, iki kesimliliği içeren federasyon tezinden vazgeçmek olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yapılacak olan iş; bu doğru tezi, haklı talebi, sonuna kadar yürütmek ve bunu her platformda sürdürmektir.” diye konuştu.

“TÜM MEDYAYA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Kıbrıslı Türklerin haklı talebi olan, siyasi eşitliği, iki kesimliliği içeren federasyon tezini sonuna kadar yürütmek ve her platformda sürdürebilmek için Havadis gazetesi ve tüm medyaya önemli görevler düştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Toplumu doğru bilgilendirmek, en önemli görevdir. Bu kritik kavşakta çok önemli, ertelenemez bir sorumluluktur.

Bunu, elbette hem bizim tarafta hem diğer tarafta yapması gereken medya kuruluşları vardır.

Bunu yine tek taraflı bir ses olarak görmememiz gerekir. Bunun, yankısının diğer taraftan da gelmesi gerekir.”

“BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMANIN EN ÖNEMLİ KOŞULLARI, HER İKİ TOPLUMUN DA BARIŞI SAHİPLENMESİNDEN VE ÇÖZÜMÜ İÇSELLEŞTİRMESİNDEN GEÇİYOR”

Bu adada barış ve huzur içinde yaşamanın en önemli koşullarından birinin; her iki toplumun da barışı sahiplenmesinden ve çözümü içselleştirmesinden geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, medya, sivil toplum, siyasi kuruluşlar, kadın ve gençlik örgütlerinin bir bütün olarak adanın her iki yanında barış ve çözümü içselleştirip sahip çıkmasının önemini belirterek, çözümün başkaları tarafından altın tepside sunulacağı yanılgısından vazgeçilmesi gerektiğini işaret etti.