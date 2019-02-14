Kıbrıs
Sevgililer Günü Kredi Kartı Talihlileri Belirlendi
CREDITWEST BANK 25. YILINDA 25 KREDİ KARTI MÜŞTERİSİNİ SEVGİLİLER GÜNÜNDE SEVİNDİRDİ
Creditwest Bank 25. Yılında 25 kredi kartı müşterisine sevgililer gününde birbirinden güzel hediye kazandırdı.
Creditwest Bank kredi kartını 21 Ocak -11 Şubat tarihlerinde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterileri arasında yapılan çekilişle 25 kişiyi Sevgililer Gününde sevindirildi.
Kampanya çekilişi 11 Şubat 2019’da Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Pazarlama ve Kurumsal İletişim yetkilileri tarafından Kaymaklı Noteri Ahmet Çakıcı huzurunda yapıldı.
|ASİL
|ÖDÜL
|1
|ZEHRA CENGİZ
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Sevgililer gününe özel 16 Şubat tarihinde yemek eşliğinde Ferhat Göçer Konseri ve Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|2
|SİNEM NİZİPLİOĞLU
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|3
|REMZİ YILDIZ
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|4
|MÜNÜSE ARKAN
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|5
|RİFAT BOYTAM
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|6
|HAKAN ATİLLA
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|7
|HASAN BALLI
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|8
|EMİNE KIRCAL KURT
|Önder Alışveriş Merkezinde harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|9
|ALİ ÇAĞLAR
|Önder Alışveriş Merkezinde harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|10
|NEVZAT AKÇAGİL
|Önder Alışveriş Merkezinde harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|11
|GAMZE KELEŞZADE
|Önder Alışveriş Merkezinde harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|12
|AYTEN A UYSAL
|Ali Altınbaş Kuyumculukta harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|13
|NESLİHAN OĞUZ
|Ali Altınbaş Kuyumculukta harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|14
|ŞİFA OSUM
|Ali Altınbaş Kuyumculukta harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|15
|ALİ DURUSOY
|Ali Altınbaş Kuyumculukta harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|16
|DERVİŞ ZURNACILAR
|Başmanlar Ltd.’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|17
|TÖZÜM TARJAN
|Başmanlar Ltd.’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|18
|CEREN ÇALICIOĞLU
|Başmanlar Ltd.’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|19
|SERPİL BOYTAM
|Başmanlar Ltd.’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|20
|ERTAN PARALİK
|Derya Butik’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|21
|FİKRİYE BAĞSEVER
|Derya Butik’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|22
|BUKET ŞANSALAN
|Derya Butik’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|23
|SERDAR EREN
|Derya Butik’den harcayabilecekleri 1,000’er TL lik alışveriş çeki,
|24
|NURAY BALDAN
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,
|25
|MEHMET CİVA
|çift kişilik Acapulco Resort Hotel’de Tam pansiyon 1 gece konaklama,