Akansoy: En az iki hafta kapanmanın zamanı geldi

Yanardağ faaliyete geçmeden önce yer kabuğunun çatlaklarından biriken gazları, buharları fırlatır. Bunlar yeryüzüne çıkarken tıslama veya ıslık benzeri ses çıkarırlar. Ve gittikçe tıslamanın, ıslık sesinin şiddeti artıyorsa tedbir gerekir. O tedbir de bir an önce o bölgeden uzaklaşmaktır.

Yanardağdan tıslama ve ıslık sesinin kesilmesi iyiye de kötüye de işaret olabilir. Yanardağın derinlerdeki faaliyetleri bitmiştir, tehlike geçmiştir. Ama bugün yerel vaka sayısındaki artış yanardağın patlamak üzere olduğunu gösterir. Yani, tıslama veya ıslık sesi geçti diye sevinmeyin, en büyük tehlike geliyor demektir. Bugün saptanan 28 yerel vaka ile ıslık sesi kesilmiştir. O halde toplu halde tehlikeden uzaklaşmanız gerekiyor. Diğer bir değişle en az iki haftalık kısmi KAPANMANIN zamanı gelmiştir, hatta geçiyor bile.

Dr. Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi