KKTC’de son 5 günde 102 yeni covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC’de 11 Ocak 15 Ocak tarihleri arasında yapılan 11 bin 648 covid-19 testi sonucu toplam 102 pozitif vaka tespit edildi. Bu süreçte açıklanan en yüksek vaka sayısı bugün 31 (28’i yerel) olarak açıklandı.

5 günde 95 yerel vaka

Ülkede son 5 günde açıklanan 102 vakanın 95’i yerel vaka. Tedavileri tamamlanan 110 hasta ise bu sürede taburcu edildi.

En çok vaka Girne’de

Ülkede son 5 günde açıklanan 102 vakanın 46’sı Girne’de tespit edildi. Girne’yi 45 vaka ile Lefkoşa izlerken Mağusa’da 4, Güzelyurt’ta 3 ve İskele’de 1 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 1881

Ülkede pandemi sürecinde toplam 363 bin 398 covid-19 testi sonucunda bin 881 pozitif vaka tespit edildi. Bin 626 hasta taburcu edilirken 11 can kaybı yaşandı.