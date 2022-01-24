Mühürlere göre UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt ilçesinde 55 sandığın tamamı açıldı.

Katılımın yüzde 60.45 olduğu ilçede 9 bin 93 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 397 bin 294 oldu..

Mühürler baz alındığında UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor. Partilerin çıkardığı kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.

YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Güzelyurt’ta partilerin oy oranları şu şekilde:

UBP:% 40.19

CTP: %32.05

DP: % 7.32

TKP: % 1.49

BY: % 1.89

YDP: % 6.39

HP:% 6.46

TDP: %4.21