Mühürlere göre UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Güzelyurt ilçesinde 55 sandığın tamamı açıldı.
Katılımın yüzde 60.45 olduğu ilçede 9 bin 93 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 397 bin 294 oldu..
Mühürler baz alındığında UBP 2, CTP 1 milletvekili çıkarıyor. Partilerin çıkardığı kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.
YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Güzelyurt’ta partilerin oy oranları şu şekilde:
UBP:% 40.19
CTP: %32.05
DP: % 7.32
TKP: % 1.49
BY: % 1.89
YDP: % 6.39
HP:% 6.46
TDP: %4.21