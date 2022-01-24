Mühür oylara göre UBP 3, CTP 2 milletvekili çıkarıyor

İskele ilçesindeki 87 sandığın tümü açıldı. Mühürle kullanılan oylara göre İskele’de UBP 3, CTP 2 milletvekili çıkaracak. Ancak kesin rakamlar, karma oyların ve tercihlerin de sayılmasıyla hesaplanacak.

12 bin 636 seçmenin oy kullandığı İskele’de seçime katılım oranı yüzde 61 oldu. Geçerli oyların sayısı 537 bin 197 olarak açıklandı.

İskele’de kullanılan geçerli mühür oylarının partilere göre dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.77

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.09

Demokrat Parti (DP): % 7.45

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.51

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.93

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.37

Halkın Partisi (HP): % 6.55

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.30