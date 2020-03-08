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Muhterem Nur’un öldüğü iddialarına ilişkin açıklama

8 Mart 2020
Müslüm - Muhterem Nur

Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Muhterem Nur’un öldüğüne ilişkin haberlere aile yakınları tarafından yalanlama geldi. 

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un  bilinci kapandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren kan değerleri değiştiği için solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur, dün hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ölüm haberini kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan aileye yakın isimler Muhterem Nur’un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Müslüm Gürses’in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada, Nur’un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi.




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