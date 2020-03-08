Sosyal MedyaTeknoloji

Corona virüsü paniğini ağır eleştiren Elon Musk’a sosyal medyadan gelen tepkiler

8 Mart 2020
Elon Musk - Teslaquila

Bilindiği gibi Elon Musk, ‘Corona virüsü paniği aptalca’ şeklinde bir tweet atmıştı. Birçok kullanıcı Musk’a tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ona katılırken bazıları dalga geçtiğini düşündü. Gelin Elon Musk’a sosyal medyadan gelen yanıtlara yakından bakalım.
Corona virüsünün ilk vakaları, 2019 yılının kasım ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bu virüs, çıktığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında binlerce insanı etkiledi.

SpaceX’in kurucusu ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise Corona virüsünün yarattığı paniğin aptalca olduğunu düşünüyor. Ünlü girişimci, bu konudaki yorumlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarıysa bu tweet’e karşı sessiz kalmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Elon Musk’a neden bu şekilde hissettiğini sordu:

Elon Musk ise verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “C19’un viralitesi, teşhis tarihinin virüse yakalanma tarihi ile eşleştirilmesi ve virüsün tahmin edilen hızlı büyümesi nedeniyle abartılıyor ki bu asla gerçekte yaşanmaz. Tahmin etmeye devam edin, virüs bilinen evrenin sınırlarını aşacak.”

Bu sözlerinin ardından bir tweet daha atan Elon Musk, “Ölüm yüzdesi de abartılıyor çünkü çok az test donanımı var, solunum semptomları yüzünden ölenler için C19 testi yapılıyor fakat küçük semptomlar için test yapılmıyor. Genel nüfusta Corona virüsü ve diğer soğuk algınlıklarından birini yaşayan insan sayısı çok fazla” ifadelerini kullandı.

Musk’ın bu görüşlerine gelen tepkiler ise şu şekilde:

Paniklemek aptalca demek, insanların kötü kararlar vermesine ve durumun yanlış gelişmesine yol açar. Bu konuda, özellikle medya hiç yardımcı olmuyor, Vietnamca el yıkama şarkıları hariç…”

“Tam olarak benim demek istediğim!”

“Panik olmak çok normal fakat insanların ölmesinden dolayı değil ( insanlar bir çok nedenden dolayı ölüyor), bizim bağışıklık sistemlerimizin bu tarz ani saldırılara karşı hazırlıksız olması…”

“İspanyol gribi 1,8 milyar olan dünya nüfusu üzerinde 500 milyon insana ulaştı (100 milyonu öldü). Bu bana biraz hızlı ve büyük geldi.”

“Bu ne anlama geliyor” yazan birine başka bir kullanıcı, içerisinde “Kimse ne anlama geldiğini bilmiyor fakat bu provokatif” yazan bir GIF yolladı.

“Sadece anlamış gibi davranıyorum” yazan bir kullanıcıya başka biri “O herkesi trollüyor” şeklinde yanıt verdi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Twitter’dan ‘yalan haber’ adımı: Kullanıcılara puan verilecek

Twitter’dan ‘yalan haber’ adımı: Kullanıcılara puan verilecek

21 Şubat 2020
Photo of Avrupa Uzay Ajansı, 5 gün boyunca yatacak gönüllüler arıyor

Avrupa Uzay Ajansı, 5 gün boyunca yatacak gönüllüler arıyor

19 Şubat 2020
Photo of iPhone 9’un tanıtılacağı tarih sızdı

iPhone 9’un tanıtılacağı tarih sızdı

18 Şubat 2020
Photo of Galaxy S20 Ultra’nın, görüntü sensörünün detayları belli oldu

Galaxy S20 Ultra’nın, görüntü sensörünün detayları belli oldu

18 Şubat 2020
Photo of Dünyanın en gelişmiş hava tahmin süper bilgisayarı kuruluyor

Dünyanın en gelişmiş hava tahmin süper bilgisayarı kuruluyor

17 Şubat 2020
Photo of Havadaki nemden elektrik üretebilen bir cihaz geliştirildi

Havadaki nemden elektrik üretebilen bir cihaz geliştirildi

17 Şubat 2020
Photo of Facebook, uzaya uydu göndermeye hazır

Facebook, uzaya uydu göndermeye hazır

15 Şubat 2020
Photo of Twitter, insan organı satan bir sitenin reklamını verdi

Twitter, insan organı satan bir sitenin reklamını verdi

15 Şubat 2020
Photo of YouTube nasıl kuruldu?

YouTube nasıl kuruldu?

14 Şubat 2020
Photo of Gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi ‘tersine çeviren’ bulgular elde edildi

Gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi ‘tersine çeviren’ bulgular elde edildi

14 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı