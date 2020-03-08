Sınırda bekleyen sığınmacı kadınlardan 8 Mart’ta “Kapıları açın” eylemi

T\u00fcrkiye'de Pazarkule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'nda bekleyen s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 kad\u0131nlar, 8 Mart D\u00fcnya Kad\u0131nlar G\u00fcn\u00fc'nde yapt\u0131klar\u0131 eylemde "Kap\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131n" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAvrupa'ya gitmek i\u00e7in Pazarkule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'nda bekleyen s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 kad\u0131nlar, 8 Mart D\u00fcnya Kad\u0131nlar G\u00fcn\u00fc'nde tampon b\u00f6lgede "Kap\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131n" eylemi yapt\u0131.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'nin \u00fclkeye terk eden s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131 durdurmayaca\u011f\u0131n\u0131n duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Pazarkule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 yak\u0131n\u0131nda toplanan s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n bekleyi\u015fi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nKad\u0131n ve \u00e7ocuk s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lardan olu\u015fan bir grup, ellerinde T\u00fcrk\u00e7e, \u0130ngilizce, Arap\u00e7a ve\u00a0Yunanca d\u00f6vizlerle tampon b\u00f6lgeye y\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\n\r\nBurada \u0130ngilizce "Kap\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131n", "Avrupa l\u00fctfen kap\u0131lar\u0131 a\u00e7" sloganlar\u0131 atan kad\u0131nlara, erkekler de "kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 koruyun" d\u00f6vizleriyle destek verdi.\r\n\r\nKad\u0131nlar bir s\u00fcre devam ettirdikleri eylemin ard\u0131ndan kald\u0131klar\u0131 \u00e7ad\u0131r alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n