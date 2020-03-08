Dünya

Trump’ın katıldığı toplantıda bir kişide Corona virüs tespit edildi

8 Mart 2020

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence’in katıldığı toplantıda bir kişide Corona virüs tespit edildi

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence’in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide Corona virüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı’na 29 Şubat’ta katılmıştı. (CPAC)

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence’in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

ABD’DE 30 EYALETTE CORONA VİRÜS VAKASI BİLDİRİLDİ

Öte yandan ABD’de Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen Corona virüs vakasının 400’ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York’ta ise Corona virüs vakalarının sayısı 89’a çıktı. Washington D.C.’de de ilk Corona virüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Corona virüs tespit edilmişti.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip Corona virüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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