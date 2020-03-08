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Güney’de Corona nedeniyle polis istasyonu karantinaya alındı!

8 Mart 2020

Güney Kıbrıs’ta Kaymaklı Polis İstasyonu corona şüphesiyle kapatıldı.

Rum Polisi Basın Bürosu, Merkez’de bulunan 20 yaşlarındaki bir kişide corona (covid-19) belirtileri göründüğünü, şüphelinin önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Limasol Hastanesine gönderilerek karantinaya alındığını açıkladı. Polis İstasyonu’nda, şüpheliyle temas eden polisler ve diğer şahıslar tedbir amaçlı olarak kontrol altına alındılar ve evlerinde izole edildiler. Kaymaklı Polis İstasyonu’nun dezenfekte edildikten sonra açılacağı bildirildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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