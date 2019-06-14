KıbrısManşet

Salman’a 3 gün tutukluluk

14 Haziran 2019
Muhammed Salman
Muhammed Salman

Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önünde.. Rum Yönetimi makamlarınca iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve dün Rum Yönetimi makamlarınca iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Dilşah Karayel huzurunda görüşülen cinayet davasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verildi.

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi 30 Eylül’de İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda bulunmuştu.

Özgöçmen’in boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı. (BRT)

Nihayet yapıldı! Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

Etiketler


İlgili Makaleler

‘Takas öncesi yoğun perde gerisi var’

14 Haziran 2019
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar: Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici

14 Haziran 2019

Çocuk için bir mum yak, kollarımda tutuyorum

14 Haziran 2019
Türkiye Fatih Sondaj Gemisi

Gemi mürettebatı için tutuklama emri

14 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı