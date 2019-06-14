Berk krizi..!

Serbest transfer hakkı olmayan Berk Argın için Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 25 bin Dolar önerdi

YÖNETMELİK NET: 21 yaşındaki Berk Argın’ın Koopspor’a transfer olabilmesi için Basketbol Federasyonu’nun yönetmeliğine göre 24 yaşını doldurması gerekiyor

Tonguç KOTAK

Basketbolda transfer döneminin başlamasına uzun bir süre olmasına rağmen transfer kulisleri iyice hızlanmaya başladı.

Son iki sezondur Erkekler Süper Ligi’nde final bir oynayamayan Koopspor bu yıl güçlü bir kadro kurmak için ligin etkili yıldızları ile temasa geçti.

Berk için LAÜ’ye 25 bin Dolar

Koopspor, serbest transfer hakkı olmayan Berk Argın için Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 25 bin Dolar (146 bin 500 TL) önerdi.

21 yaşındaki Berk Argın’ın Koopspor’a transfer olabilmesi için Basketbol Federasyonu’nun yönetmeliğine göre 24 yaşını doldurması gerekiyor.

Koop yönetimi, oyuncu ile anlaşmaya varmasına rağmen yönetmelik krizi ile karşı karşıya. Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimi ise Berk konusunda kesinlikle taviz vermeden yoluna devam ediyor.

LAÜ yönetimi kendi rızası olmadan sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki oyuncu ile konuşan Koopspor’u, Basketbol Federasyonu’na şikayet etmeye hazırlanıyor.

Yönetmelik ne diyor

Basketbol Federasyonu’nun serbest kalma konusundaki 70.maddesi diyor ki; sporcular kızlarda 23 ve erkeklerde de 24 yaşında serbest kalma hakkına sahip olurlar.

Berk Argın ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sözleşmesi devam etmesi nedeniyle konu daha da ilginç bir hal alma yolunda.

Koop, Sercem’i de istiyor

Bu arada Koopspor, Berk Argın’ın konusunun yanı sıra Sercem İnancı ile de hemen hemen transferi konusunda anlaşmış durumda.

Serbest transfer hakkı bulunan ve bu sezon Yakın Doğu Üniversitesi’ ile sözleşmesi biten Sercem İnancı’ya Koopspor 40 bin TL önerdi. Genç oyuncu, Koop ile son bir kez daha görüşerek anlaşma zemini arayacak. Sercem için LAÜ’nün de devrede olduğu gelen haberler arasında.