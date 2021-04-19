Muhalefet ses yükseltti: Buna göz yumma niyetinde değiliz

Meclis’te bulunan muhalefet partileri TDP, CTP ve HP ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sorumsuz ve yasa tanımaz tutumuna yönelik bugün Meclis’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin yine tarihi dönemlerinden birini yaşadığını, bir yandan pandemi ile mücadele edildiğini, diğer yandan da halkın sorunlarına çare beklediğini ancak ortada bir hükümet olmadığını vurguladı. UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin tek derdinin ‘koltukta bir gün daha fazla nasıl oturabilirim’ , ‘bu yarım yamalak hükümetin ömrünü nasıl uzatabilirim’ olduğunu belirten Özyiğit, “Oysa hükümetlere düşen görev halkın sorunlarına çare üretmek ve en önemlisi yasalara ve Anayasa’ya saygı duyarak söz söyletmemektir” dedi.

3 milletvekilinin partilerinden istifa ettirilerek aslında ölü olarak doğan azınlık hükümetinin bugüne kadar halkın sorunlarına çare olamadığı gibi, kaos ve karmaşa yaratmaktan başka bir şey yapamadığını belirten Özyiğit, tüm bunlar yetmezmiş gibi Anayasa Mahkemesinin son kararına yönelik yapılan ağır ve tehdide varan açıklamalara karşın ise derin bir sessizliğe büründüklerini ifade etti.

Meclis’e bugün hem ülke gerçeklerini hem de erken seçim dahil gündemdeki yasa tasarılarını konuşmak için gittiklerini ancak Meclis’in hükümetin ayak oyunları ile toplanamadığını belirten Özyiğit, “Kimse ne çalışanların ne de toplumun sağlığını riske atacak tutum içinde olamaz, ancak öyle görünüyor ki bu durum biraz da bahane edilerek Meclis’in açılması engellenmiştir” dedi.

Muhalefet olarak uzlaşı ile erken seçim tarihinin belirlenerek toplumun karşısında çıkılması yönündeki taleplerinin sürekli olarak göz ardı edildiğini belirten Özyiğit, “Bugün yaşanan gelişmeler ışığında ara seçimin ertelenmesi de gerçekleşmedi. Bu saatten sonra ara seçim olacaksa da bunun sorumlusu da erken seçim tarihini belirlemekten kaçan azınlık hükümeti olacaktır” dedi. İçinde bulunulan süreçte en erken zamanda halka gitmekten başka bir çare kalmadığını belirten Özyiğit, “Halkın önüne gidelim ve halk da kararını versin” dedi.

Bir soru üzerine TDP olarak bugüne kadar izlediklerini uzlaşıcı ve işbirliğine açık tutumdan artık vazgeçerek çok daha sert bir muhalefet yapacaklarını belirten Özyiğit, “Bugün yaşananlar artık bardağı taşırmıştır. Gelinen son aşamayı parti yetkili organlarında değerlendirerek bundan sonra izleyeceğimiz tutumu kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Manavoğlu: “Hükümet’i aklıselime davet ediyoruz”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, muhalefet olarak nisaba destek vereceklerini ve erken seçim için de son tarif olan bugün Meclis’in toplanmasını sağlayacaklarını ancak Hükümet’in hukuksuzluğa sebep olduğunu savundu. Hükümet’in Anayasa’ya aykırı davrandığına da işaret eden Manavoğlu, aklı selime davet etti. Manavoğlu şu ifadeleri kullandı: Erken seçimle ilgili ivedilik konuşulacaktı. Ara seçimle ilgili son gündü. Muhalefet olarak meclisin açılmasına destek verecektik.

Halkın iradesini hiçe sayarak erken seçim tarihini belirleyerek hukuk tanımazlık yapılmıştır.

Erhürman: Seçimden kaçmak için meclis iradesine darbe vurdular!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin, erken seçim tarihini belirlemekten kaçmak için meclis iradesine darbe vurduğunu açıkladı. Erhürman, Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin temsilcileriyle birlikte düzenlenen basın toplantısına katıldı ve hükümet partilerinin Meclis çalışmalarına engel olmasını eleştirdi. Sağlığın bahane gösterilerek bu yaşanılanların açıklanmasının mümkün olmadığını dile getiren Erhürman, sabah 10.00’dan 15.00’e kadar muhalefet vekilleri olarak meclisin açılmasını beklediklerini kaydetti. Meclis Başkanı ile birkaç toplantı yaptıklarına değinen Erhürman, “Muhalefet partileri olarak içinde bulunduğumuz durumda meclis çalışanlarının da sağlığını korumak adına çeşitli öneriler getirdik. Madem meclis çalışanları sıkıntı yaşıyor, o zaman sadece nisap vermek için içeriye tek tek girsin milletvekilleri ve içeride sadece meclis başkanı ve katip olsun. Sonra da seçimle ilgili yasa önerisinin ivediliğini aynı şekilde tek tek içeriye girerek geçirelim ki anayasayı ihlal durumuna gelmeyelim” ifadelerini kullandı.

“MECLİS ÇALIŞANLARI HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İDARİ İZİNLİ SAYILDI”

Ülkede ekonomik ve sağlık anlamında ciddi sorunlar bulunulan bir dönemde bir milletvekili için seçime gidilmemesi gerektiğinin altını çizen CTP lideri Tufan Erhürman, hükümetin Meclis Başkanı’yla birlikte yaptığı toplantıda hukuka aykırı bir karar alarak meclis çalışanlarını idari izinli saydığını açıkladı. Hükümetin bununla da sınırlı kalmayıp Meclis çalışmalarını 10 gün ertelemek suretiyle oy çokluğuyla karar ürettiğini belirten Erhürman, bu kararın yürürlükte olmadığını çünkü kararın Meclis Genel Kurulu’nda alınmadığını söyledi.

“BÜTÜN DERTLERİ SEÇİMİ NİSAN 2022’YE ERTELEMEK”

Azınlık hükümetinin kendi yazdığı programda erken seçim tarihinin 2021 yılının Ekim ayı olarak yazdığını anımsatan ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntıları da anımsattı. Erhürman, Başbakan Saner’in kürsüden muhalefete yönelik “Tarihi belirleyin, Ekim’den önce seçimi yapalım” dediğini ancak bu karardan geri adım atarak Nisan 2022’nin işaret edildiğini vurguladı. Hükümetin seçimi 2022’ye ertelemek için hiçbir kural tanımadığını kaydeden Erhürman, “Ne anayasayı ne meclisi tanıyorlar. Meclisin iradesine ve ülkenin bütün kurumsal yapısına darbe vurmayı dahi fütursuzca göze alacak kadar kendilerinden geçtiler. Amaç verdikleri sözleri tutmayıp seçimi 2022’ye kadar uzatıp kendi iç meseleleri dolayısıyla bütün ülkeyi kaosa sürüklemek” dedi.

“ÜLKEYİ TEMMUZ 2022’YE KADAR İCRAAT YAPAMAZ HALE GETİRECEKLER”

2022 yılının Haziran ayında yerel seçimler yapılacağına dikkat çeken Tufan Erhürman, Haziran 2022’de seçim demek, Nisan ayında seçim yasaklarına girmek demektir. Nisan ayında da erken seçim yapılacaksa Şubat ayında yine seçim yasaklarına girilecek demektir. Bütçenin açılışı da Şubat’tır. Önerdikleri tarihe göre ülke, Temmuz 2022’ye kadar hiçbir icraat yapamaz hale getirilecek. Bu kadar sorumsuz ve fütursuz davranıyorlar” dedi. Hükümetin tek derdinin kurultay yapıp iktidarda kalma olduğunu ifade eden Erhürman, “Biz muhalefet partileri olarak buna göz yumma niyetinde değiliz. Bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Biz CTP olarak yarın parti meclisini toplayıp güncel gelişmeleri değerlendireceğiz ve bundan sonraki yol haritamızı belirlemek zorundayız” şeklinde konuştu.