Dünyanın en büyük uçurtmasını 55 kişi uçurdu

Çin’in Şantung eyaletinde gökyüzü, rengarenk dev uçurtmalarla doldu.

Uçurtmalardan biri ise büyüklüğüyle dikkat çekti.

Ejderha başlı ve kırkayak gövdesi ile tasarlanan uçurtma, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 280 metre uzunluğundaydı. Genişliği ise 3 buçuk metreden fazla.

Uçurtmayı 55 kişi uçurdu

Dünyada türünün en büyüğü olan ejderha başlı uçurtmayı yapmak ise 48 gün sürdü.

28 işçinin hazırladığı uçurtmayı uçurmak için de 55 kişi uğraştı.