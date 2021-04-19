Türkiye
Türkiye ve Yunanistan 4. toplantı için mutabakata vardı
Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapıldı. Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardı.
Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecek.
Güven artırıcı önlemlerin ele alındığı teknik toplantılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.
NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020’de “genel ilkelerde” ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.