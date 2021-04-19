Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği “Sputnik V” koronavirüs aşısına dair 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başında The Lancet dergisi, “Sputnik V”nin etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.