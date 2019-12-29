MTG’de Zokou gitti, Prince’den vazgeçildi

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde gündem transfer. Süper Lig’de ilk devreyi lider bitiren ve kupada da tur atlayan Türk Gücü’nde gözler transferlere çevrildi.

Geçmişte ülkemizde farklı takımlarda forma giyen ve daha sonra ülkemizden ayrılan Samuel Zokou sezon başında yeniden Adaya gelmişti ve Mağusa Türk Gücü’nde transfer olmuştu. Başarılı orta saha oyuncusu Samuel Zokou, Türk Gücü forması ile son maçına Cuma gecesi Kıbrıs Kupası 1.Turunda çıkmıştı. İskele Gençler Birliği karşısında 3-0 galip gelinen kupa ilk tur maçından sonra ülkemizden ayrılan Samuel Zokou’nun yerine başka transfer yapmak isteyen MTG’de arayışlar sürüyor.

MTG’nin Samuel Zokou ile yollarını ayırdığı duyan bazı kulüplerin oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

Prince Boateng olmadı

MTG’nin Gençlik Gücü’nden almak istediği Prince Boateng’in sağlık kontrollerinden gelen rapor olumsuz çıktı. Gençlik Gücü’nde yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden forma giymeye başlayan Prince Boateng’in ayak kaslarında güçsüzlük olduğu ortaya çıktı.

MTG Prince Boateng’in transferinden vazgeçerken, futbolcu GG forması ile dün oynadığı kupa maçında attığı gollerle takımına turu getirdi.