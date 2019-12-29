Fileler 71 kez havalandı

KUPA’DA SON 16 BELLİ OLDU: Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda, önceki gün 2. tura geçmeyi başaran MTG’nin ardından dün de; Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Gençlik Gücü, M A Yeşilova, Gönyeli, Hamitköy, Lefke, Doğan Türk Birliği, K Kaymaklı, Çetinkaya ve Göçmenköy rakiplerine üstün gelerek tur atlayan takımlar oldular. Yenicami ise, 1. Lig’den çekilen Doğancı’yla eşleştiğinden BAY geçti ve 2. tura yükseldi

ÇETİNKAYA VE GÖÇMENKÖY UZATMALARDA TURLADI: Kupa’da deplasmanda 1. Lig lideri Mesarya ile karşılaşan Çetinkaya normal süresi 3-3 tamamlanan maçı 5-4 kazanarak zor da olsa uzatmalarda tur atladı. Uzatmaya giden diğer bir karşılaşma Göçmenköy-GHE maçının normal süresi golsüz tamamlandı ve uzatma dakikalarında Ömer Gül’ün attığı golle Göçmenköy tur atlayan takım oldu

TEK SÜRPRİZ KARŞIYAKA: Kıbrıs Kupası’nda tek sürpriz Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu maçından geldi 1. Lig takımı Karşıyaka Süper Lig ekiplerinden Baf’ı evinde 2-0 yenerek 2. tura kalmayı başardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda heyecan dün oynanan 14 maçla devam etti. Önceki gün 2. tura geçmeyi başaran MTG’nin ardından; Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Gençlik Gücü, M A Yeşilova, Gönyeli, Hamitköy, Lefke, Doğan Türk Birliği, K Kaymaklı, Çetinkaya ve Göçmenköy rakiplerine üstün gelerek tur atlayan takımlar oldular. Yenicami ise, 1. Lig’den çekilen Doğancı’yla eşleştiğinden BAY geçti ve 2. tura yükseldi.

Cihangir-Ozanköy

Cihangir farklı turladı: 6-0

Cihangir-Ozanköy maçı, 26. ve 55.dakikada Eric (Cihangir), 64.dakikada Gökhan (Cihangir), 75. ve 82.dakikada Mishali (Cihangir) ve 88.dakikada Halil İbrahim’in golleriyle 6-0 Cihangir’in galibiyetiyle son buldu.

Türk Ocağı-Çanakkale

Ocak turu rahat geçti: 5-0

Türk Ocağı-Çanakkale karşılaşması, 10. ve 53.dakikada Oha (TOL), 63.dakikada Ali Avcısoy (TOL), 72. ve 88.dakikalarda Remzi’nin (TOL) golleriyle 5-0 Ocak’ın galibiyetiyle tamamlandı.

Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu

Karşıyaka turladı: 2-0

Karşıyaka-Baf Ü Yurdu karşılaşmasında 46.dakikada Eyüp (Karşıyaka) ve 56.dakikada Tahir’in (Karşıyaka) golleriyle 1. Lig takımı Karşıyaka Süper Lig takımlarında Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 yenerek tur atladı.

Yalova-Binatlı

Güzelyurt’ta tur Binatlı’nın: 2-3

Yalova-Binatlı karşılaşmasında 6. ve 40.dakikada Debola (Binatlı), 12.dakikada Hakan (p) (Yalova), 19.dakikada Serkan (Binatlı) ve 47.dakikada Gökhan’ın (Yalova) attığı gollerle maç 2-3 tamamlandı ve Binatlı tur atlayan takım oldu.

Düzkaya-Görneç

Düzkaya 2. turda: 3-2

Düzkaya-Görneç karşılaşmasında 14. ve 62.dakikada İlyas (Görneç), 26.dakikada Erhan kendirci (Düzkaya), 67.dakikada Ahmet Can (Düzkaya) ve 75.dakikada Emre’nin (Düzkaya) golleriyle maç 3-2 Düzkaya lehine sonuçlandı.

Dörtyol-GG

GG uzatmalarda turladı: 2-3

Normal süresi1-1 sonuçlanan ve uzatmaya giden Dörtyol-Gençlik Gücü maçı, GG’nin 3-2 galibiyetiyle son buldu. Karşılaşmanın golleri; 84., 104. ve 110.dakikalarda Prince Boateng (GG), 86.dakikada Mustafa Çelik (Dörtyol) ve 118.dakikada Osman Şanverdi’den (Dörtyol) geldi.

Lapta-M A Yeşilova

Yeşilova 2. yarıda: 0-4

Lapta-M A Yeşilova maçında 55. ve 66.dakikada Burak (Yeşilova), 65.dakikada Emmanuel ve 85’te Fidelis2in golleriyle Yeşilova karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Gönyeli-Maraş

Gönyeli zorlanmadı: 3-0

Gönyeli-Maraş maçında 7.dakikada Raif (Gönyeli), 24. ve 48.dakikada Felix’in (Gönyeli), golleriyle karşılaşmayı Gönyeli 3-0 kazandı.

Hamitköy-Esentepe

John 5’ledi: 5-2

Hamitköy-Esentepe karşılaşmasında 14., 27., 52., 55, ve 58.dakikada John Ebuka (Hamitköy) 5 gol kaydederken, 35.dakikada Şükrü (Esentepe) ve 48.dakikada Kaan Görneçli (Esentepe)

Mormenekşe-Lefke

Tur Lefke’nin: 1-4

Mormenekşe-Lefke maçında 10. ve 55.dakikada Kasım (Lefke), 15.dakikada Yılmaz Şipal (Lefke), 55.dakikada Okorie (Lefke) ve 70.dakikada Sabri’nin (Mormenekşe) attığı gollerle Lefke deplasmandan 4-1 galip ayrıldı.

Bostancı-Doğan

Doğan ilk yarıda bitirdi: 0-6

Bostancı-Doğan Türk Birliği maçında 5.dakikada Billy Michael (DTB), 8.dakikada Kenan Oshan(p) (DTB), 14., 40.dakikada Selim Saygı (DTB), 42.dakikada Koral (DTB) ve 54.dakikada Ahmet Sönmez’in (DTB) golleriyle Doğan karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Göçmenköy-GHE

Göçmen son nefeste: 1-0

Göçmenköy-Girne H Evi maçının normal süresinde gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi. 115.dakikada Ömer Gül’ün attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Göçmenköy 2. tura geçmeyi başaran takım oldu.

K Kaymaklı-Y Dumlupınar

Kaymaklı zorlanmadı: 4-1

K Kaymaklı-Y Dumlupınar karşılaşmasında 4. ve 76.dakikada Okafor (Kaymaklı), 31.dakikada Rifat (Kaymaklı), 35.dakikada Osita (Kaymaklı), 45.dakikada Altay’ın (Dumlupınar), kaydettiği gollerin ardından Kaymaklı sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Mesarya-Çetinkaya

Efsane uzatmalarda turladı: 4-5

Mesarya-Çetinkaya maçında normal süre 3-3 tamamlandı ve uzatmalarda Çetinkaya karşılaşmayı 5-4 kazandı. Goller 32. ve 69.dakikada Arda (P), (P) (Mesarya), 52.dakikada Orhan (Mesarya), 55.dakikadaToykan (Çetinkaya), 76. Ve 90.dakikalarda Mustafa Yaşinses (Çetinkaya), 100.dakikada Okan (Mesaraya) , 102. ve 105.dakikada ise Herve Amani’den geldi. Mustafa Yaşinses bir de penaltı kaçırdı.