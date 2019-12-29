Kaymaklı’da Uğur Gök sesleri

UĞUR GÖK İSTİYOR: Mağusa Türk Gücü ile yol ayırımında olan Uğur Gök, eski takımı Küçük Kaymaklı’ya dönmek istiyor. 2017-2018 sezonunda gol kralı olduğu Kaymaklı’ya dönmek için yeşil-siyahlı yöneticilerle görüşen Uğur’un, transfer görüşmesi için MTG Başkanı Koral Bozkurt’un yurt dışından dönmesi bekleniyor.

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’in başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı eski futbolcusu Uğur Gök’ü yeniden transfer etmek istiyor. Son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde forma giyen ancak fazla forma şansı bulamayan Uğur Gök, takımı ile yol ayırımında.

Türk Gücü yönetimi, Uğur Gök’ü yakın ilişki içerisinde olduğu 1.Lig takımı Mesarya’ya verme kararı alırken, Uğur bu transfere sıcak bakmıyor. 1.Lig’de futbol oynamak istemeyen Uğur’a eski takımı Küçük Kaymaklı talip oldu.

2017-2018 sezonunda Küçük Kaymaklı forması giyen ve 36 gol ile gol krallığı yaşayan Uğur Gök, Kaymaklı yöneticilerine geri dönmek istediğini söyledi. Uğur Gök ile Kaymaklı yöneticileri görüşüp anlaşma sağlarken, MTG Başkanı Koral Bozkurt’un yurt dışında olmasından dolayı Kaymaklı yöneticileri kendisine ulaşamadı ve bu transferi görüşemedi.

Küçük Kaymaklı yöneticileri, Uğur’u yeniden transfer etmek için MTG Başkanı Koral Bozkurt’un adaya dönmesini bekliyor.