MTG, Dum Dum’a şans tanımadı: 3-0

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda Mağusa derbisine sahne olan maçta MTG, Dumlupınar’ı ikinci yarı bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı
Hakemler: Mehmet Malek, Mehmet Ekşici, İsfendiyar Açıksöz
Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Erdoğ, Yasin, Yusuf, Mehmet (Dk.70 Sami), Adil, Arif (Dk.79 Kaan), Yakubu Malik, Omakafe, Dinopeter (Dk.75 Hakan), Emre
Dumlupınar: Onurhan, Hasan, Mert, Ali, Eray, Eser, Ümit, Charalampos (Dk.53 Adem), Tahir (Dk.60 Yıldıray), Berke, Mustafa (Dk.75 Can)
Goller: Dk.50 Arif, Dk.56 Yakubu Malik, Dk.90+1 Omakafe
Metin DELİDENİZ
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde, Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisinde turu geçen taraf 3-0’lık skorla MTG oldu.
Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile 1. Lig temsilcisi Dumlupınar arasında Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan kupa derbisinin ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi.
MTG ikinci yarıda 3 gol birden buldu. 50. dakikada Arif, 56. dakikada Yakubu Malik ve 90+1. dakikada Omakafe’nin golleriyle sarı yeşilliler karşılaşmayı 3-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.