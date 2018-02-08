Başbakan Erhürman eleştirilere yanıt verdi

Başbakan Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon hükümetinin aldığı kararlara gelen eleştirilere cevap verdi. Sosyal Medya üzerinden açıklama yapan Başbakan Erhürman, Meclis başkanlığının seçimi konusunda Başsavcılık’tan gelecek görüşe uyumlu davranacaklarını söylerken, belediyelerin sorunlarında dair “zaman kazandıklarını” ancak sorunun çözümüne yönelik geniş çaplı bir reformun şart olduğunu belirtti.

Erhürman şu açıklamaları yaptı:

Eleştiri bir hükümet için son derece önemlidir. Verilecek yanıt varsa verilmesi, yoksa gereken değişiklik ve düzeltmelerin yapılması demokrasinin gereğidir. Birkaç gündür iş yoğunluğundan dolayı yanıt veremediğim eleştirileri kısaca yanıtlamak isterim:

1. Belediyelerin borçlarıyla ilgili yasa tasarısı acil olduğu için hazırlandı. Bu tasarı sorunu çözme iddiasında değil. Sorun ancak geniş çaplı bir reform çalışmasıyla çözülebilir. Bu yasa tasarısı bize bu çalışmayı yapmak için zaman kazandıracak.

2. Ben Başbakanın makam aracı kullanmasını hayatımda eleştirmedim. Makam aracı kullanıyorum ama özel işlerim için makam aracı kullanmadım ve kullanmayacağım.

3. Yeni müşavir yaratmayacağız dedik, şu ana kadar yaratmadık, yaratmayacağız.

4. Hukuka uyacağız dedik, Meclis Başkanlığı konusunda UBP genel başkanının da katılımıyla oy birliğiyle Başsavcılık’tan görüş istedik. Gelecek olan görüşe uyacağız…