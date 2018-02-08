Baf, Hamitköy’ü gole boğdu : 10-0

Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, 1. Lig takımı Hamitköy’ü kupanın 2.Turu’nda gol yağmuruna tuttu. Maçı 10-0 kazanarak ederek çeyrek finale yükselen Baf’ta Felix ve Joseph 4’er gol atarak yıldızlaştılar

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, İsmail Egeli

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Mustafa (Dk.55 Zafer), Arif, Joseph, Felix, Lawal, Ahmet, Azat, Mete (Dk.60 Doğan), Hürcan, Berk Şen (Dk.46 Berk Çakır)

Hamitköy: Tolga, Umut (Dk.46 Hüseyin), Salih, Ragıp, Onur, Ali, Ender (Dk.65 Mahmut), Hasan, Toykan, Mehmet, Ardahan (Dk.46 Deniz Enyong)

Goller: Dk.23, Dk.33, Dk.75, Dk.80 Felix, Dk.28 Mete, Dk.52, Dk.64, Dk.77, Dk.86 (pen) Joseph, Dk.60 Berk (BÜY)

Mustafa BAHADIR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, 1. Lig takımı Hamitköy’ü gol yağmuruna tuttuğu maçta 10-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Felix ve Joseph 4’er gol atarak maçın yıldızları olurken Baf’ın diğer golleri Mete ve Berk Çakır’dan geldi.

FOTOĞRAF: GÜRSEL KARAGÖZLÜ