Parti coşkusu geçmişte yaşanacak

Girne’nin sevilen mekanı Sky Lounge ve Bar 80’ler ve 90’lar parti konseptiyle konukları bir kez daha zamanda eğlence dolu yolculuğa çıkaracak.

Girne’de hizmet veren Sky Lounge ve Bar büyük beğeni toplayan 80’ ler ve 90’lar konsepti ile müzik severleri eski zamanlara götürerek o yılların büyüsünde bırakıyor. Capital Radyo ve SKY Lounge Bar’ın iş birliği ile gerçekleştirilen Retrospective gecelerinde, adanın tecrübeli DJ’lerinden Barisso sahne alıyor.

Ayda bir cuma gecesi gerçekleştirilen konsept topladığı büyük beğeni sonucu şubat ayında da devam edecek. 9 Şubat cuma gecesi peruk, gözlük ve birçok sürprizi ile 80’ler, 90’lar eğlence severleri SKY Lounge ve Bar’da ağırlayacak.