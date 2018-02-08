Oğuzhan’la bomba gibi eğlence

Oğuzhan, her zamanki gibi tüm enerjisi ve sempatik tavırları ile en popüler şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi

Ülkemizdeki eğlence hayatının zirve isimlerinden Oğuzhan, Cratos’un seçkin mekanı Golden Cage’de eğlendirmeye devam ediyor. Baş döndürücü konsepti, kaliteli hizmeti ile Golden Cage bu kış da ada halkına kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Gece hayatı denince akla ilk gelen isimlerden Oğuzhan, Girne’nin seçkin mekanı Golden Cage’de kaliteli sesi ve seçkin repertuvarı ile geçtiğimiz cumartesi yine eğlence severlere unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı. Lübnan ve Arap mutfağının lezzetleri ile donatılmış servisin olduğu mekanda Mısır, oryantal ve karnaval konseptleri ile özel gösteri ekibinin izlemeye değer şovları gecenin açılışını yaparken büyüleyici müzikler de misafirleri geceye hazırladı.

Profesyonel gösteri ekibinin şovlarını tamamlamasıyla gecenin beklenen ismi Oğuzhan, her zamanki gibi tüm enerjisi ve sempatik tavırları ile en popüler şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi. Gece boyunca en sevilen Türkçe hareketli ve duygusal şarkılarla kendilerinden geçen misafirler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.