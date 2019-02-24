MTG Binatlı’yı yerle bir etti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Ali Akçınar

Binatlı 0 – 7 Mağusa Türk Gücü

Salih Beyoğlu Yusuf Yontar

Hüseyin Taşçı Orhan Kalaycı

Mustafa Süzgen (Dk.85 Yusuf Beyazi)

(Dk.70 Ayhan Dumancı) Halil Uçar

Muammer Tip Michael Odibe

Sertaç Özbilin Yasin Kurt

Burak Sarıkaya Mehmet Gürlü

Omodiagbe Victory Adil Uçar

Paulo Dos Santos Dinopeter

(Dk.59 Hasan Nalbant) Halil Turan

Vinicius Jorge (Dk.61 Mehmet Erol)

(Dk.78 Mehmet Ali Avunç) Uğur Gök

Barkın Özaşık (Dk.67 Sadık Balarabe)

Alattin Yavuz Thankgod Peter

Goller:

DK.4 Thankgod Peter –

Dk.43 Uğur Gök –

Dk.67 Mehmet Erol –

Dk.70 Sadık Balarabe –

Dk.72 Dinopeter –

Dk.74 Thankgod Peter –

Dk.90 Michael Obide –

K-Pet Süper Lig’in 19.haftasında play-out bölgesindeki Binatlı, şampiyonluğun güçlü adaylarından ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Karşılaşma’yı konuk ekip Mağusa Türk Gücü 7-0’lık farklı bir skorla kazandı.

4.dakikada Uğur’un ceza sahasına ortasında Thankgod Peter’in sert şutu ağlara gitti ve Mağusa Türk Gücü 1-0 öne geçti. 43.dakikada Adil’in kullandığı taç atışında Uğur rakiplerinden sıyrıldı ve vuruşu kaleci Salih’ten döndü. Dönen topu yine Uğur tamamladı ve MTG’nin 2.golünü kaydeti. (0-2). İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 67.dakikada 25 metreden Mehmet Erol’un düzgün şutu ağlara gitti ve durum 3-0 oldu. Dk.70 Yasin’in ortasında Sadık Balarabe kafa golüyle MTG’yi 4-0 öne geçirdi. 72.dakikada Mehmet Erol’un pasında Dinopeter skoru 5-0 yaptı. 74.dakikada Yasi’nin pasında Thankgod Peter 6-0 yaptı. 90.dakikada Yasin’in ortasında Michael Obide’nin kafa golü maçın skorunu da belirledi. (7-0). Bu skorla MTG 44 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Binatlı play-out bölgesinde kaldı.