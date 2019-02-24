Efsane, Kaymaklı’yı çökertti

Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Cemal Sarı, Osman Küçük
Çetinkaya 4 – 1 Küçük Kaymaklı
Cenk Yılmaz Raif D Pehlivan
Tunç Özgürgün Mehmet Koyuncu
(Dk.77 Cemal Kurt) Berkem Nurdal
Serkan Önet Bahadır Göçben
Batuhan Çalban Muhammed Nazik
Çağdaş Arslan (Dk.64 Mehmet Göçben)
Burak Emir Hüseyin Adal
Ömer Gül Tamen Medrano
(Dk.60 Samet Akrep) Taner Bingöllü
Behiç Kum (Dk.82 Ramadan Ağdaç)
Hakan Karacaoğlu Erdoğan Murat
Ugo Nwachukwu (Dk.56 Paul Asare)
(Dk.71 Erhan Kendirci) Serkan Çoban
Herve Amani John Bello
Goller:
Dk.7 Herve Amani Dk.27 Taner Bingöllü
Dk.45 Çağdaş Arslan (P) –
Dk.51 Hakan Karacaoğlu –
Dk.56 Herve Amani –
Kırmızı kartlar:
Dk.45 Mehmet Koyuncu
K-Pet Süper Lig’in 19.haftasında Başkent derbisinde ligde zor günler yaşayan Küçük Kaymaklı Çetinkaya’nın konuğu oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
7.dakikada Çetinkaya Amani’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. 27.dakikada Kaymaklı atağında uzun gönderilen topu kaleci Cenk yumrukladı kısa düşen topu Taner ağlara gönderdi ve durumu eşitledi. (1-1). 45.dakikada gole giden topu Mehmet elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet’i kırmızı kartla oyundan attı. Çağdaş’ın kullandığı penaltı vuruşu gol olunca Çetinkaya 2-1 öne geçti. Golün ardından ilk yarı bu skorla sona erdi. 51.dakikada Hakan’ın soldan kullandığı korner atışı direk kaleye girdi ve Çetinkaya 3-1 öne geçti. 56.dakikada Çağdaş’ın soldan ortasında Amani kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 4-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Çetinkaya puanını 31’e çıkarırken Kaymaklı 13 puanla play-out bölgesinde kaldı.