Efsane, Kaymaklı’yı çökertti

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Cemal Sarı, Osman Küçük

Çetinkaya 4 – 1 Küçük Kaymaklı

Cenk Yılmaz Raif D Pehlivan

Tunç Özgürgün Mehmet Koyuncu

(Dk.77 Cemal Kurt) Berkem Nurdal

Serkan Önet Bahadır Göçben

Batuhan Çalban Muhammed Nazik

Çağdaş Arslan (Dk.64 Mehmet Göçben)

Burak Emir Hüseyin Adal

Ömer Gül Tamen Medrano

(Dk.60 Samet Akrep) Taner Bingöllü

Behiç Kum (Dk.82 Ramadan Ağdaç)

Hakan Karacaoğlu Erdoğan Murat

Ugo Nwachukwu (Dk.56 Paul Asare)

(Dk.71 Erhan Kendirci) Serkan Çoban

Herve Amani John Bello

Goller:

Dk.7 Herve Amani Dk.27 Taner Bingöllü

Dk.45 Çağdaş Arslan (P) –

Dk.51 Hakan Karacaoğlu –

Dk.56 Herve Amani –

Kırmızı kartlar:

Dk.45 Mehmet Koyuncu

K-Pet Süper Lig’in 19.haftasında Başkent derbisinde ligde zor günler yaşayan Küçük Kaymaklı Çetinkaya’nın konuğu oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

7.dakikada Çetinkaya Amani’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. 27.dakikada Kaymaklı atağında uzun gönderilen topu kaleci Cenk yumrukladı kısa düşen topu Taner ağlara gönderdi ve durumu eşitledi. (1-1). 45.dakikada gole giden topu Mehmet elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mehmet’i kırmızı kartla oyundan attı. Çağdaş’ın kullandığı penaltı vuruşu gol olunca Çetinkaya 2-1 öne geçti. Golün ardından ilk yarı bu skorla sona erdi. 51.dakikada Hakan’ın soldan kullandığı korner atışı direk kaleye girdi ve Çetinkaya 3-1 öne geçti. 56.dakikada Çağdaş’ın soldan ortasında Amani kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 4-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Çetinkaya puanını 31’e çıkarırken Kaymaklı 13 puanla play-out bölgesinde kaldı.