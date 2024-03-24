Moskova’da konser salonuna saldırı: En az 133 ölü, IŞİD saldırıyı üstlendi

Vitaly adlı bir görgü tanığı “Teröristler konser salonunda insanlara ateş açtı, sonra da molotof kokteyli attı” dedi.

Aynı kişi her şeyin yanmaya başlaması sonrası, acil çıkışa yöneldiklerini ancak burada kilitli bir kapıya rastlamaları sonrası bodrum katında kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.

İsmini vermek istemeyen bir kişi daha çocukların da aralarında olduğu grupların kaçışı sırasında ezilmeler olduğunu aktardı.

Bir başka görü tanığı da saldırı sırasında anne ve babaların çocuklarıyla birlikte bir balo dansı yarışmasına katıldığını bildirdi.

Görgü tanığı “Yarışmada çocuklar ve gençler vardı. İnsanlar içeri girdi ve sonra saldırı başladı. İzdiham oldu. Çocuklar balo kıyafetleriyle dışarı kaçıyordu” dedi.

Bu arada, Rus medyası da konser salonunda Picnic adlı bir grubun konseri için 6.200 bilet satıldığını bildirdi.

Cumartesi günü olay yerine dönen bir görgü tanığı, yaşadıklarını BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg’e şöyle anlattı:

“Gördüğümüz şeyleri tarif edecek sözler bulmakta zorlanıyorum.

“Önce bir patlama sesi duydum. Havai fişek sandım. Fakat devam etti. Bağrışmalar ve panik başladı.

“Oradan kaçıp eve döndüğümde ilk yaptığım şey, iki küçük çocuğuma sarılmak oldu. Onlara başımıza gelenleri anlattım. Histerik bir haldeydim. Çocuklarım bana sarıldı.