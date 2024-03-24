Hava durumu: Yarın sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hava durumu: Yarın sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hava durumu: Yarın sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hafta sonu yağmur beklenmiyor. Hava bugün parçalı zamanla az bulutlu olacak. 19-22 derece dolaylarındaki sıcaklık bu hafta 23-26 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Mart tarihlerine yönelik hava tahmini raporunda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.


Havanın bugün parçalı zamanla az bulutlu; yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece geç saatlerde yer yer sağanak yağmurlu; salı parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı zamanla az bulutlu, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

En yüksek sıcaklığın 19-22 derece, periyodun son günleri ise 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette esecek rüzgarın, yağış beklenen pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Tags:hava durumu
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