KTTB: Trafik konusunda ülke olarak her gün bir acı yaşıyoruz. - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTTB: Trafik konusunda ülke olarak her gün bir acı yaşıyoruz.

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KTTB Trafik kazaları ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür!

KTTB, trafik kazalarının ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), trafik kazalarının ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü, kazalar sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümlerin hem bireylerin hem de toplumun sağlığını olumsuz etkilediğini  vurguladı.


KTTB yayınladığı yazılı açıklamasında trafik ve yol güvenliği, ehliyet sınavları, sürüş okulları ile ilgili yıllar önce hazırlanan yasal düzenlemeler ve tüzüklerin 8 yıldır bekletildiğini vurgulayarak bu yasaların ve tüzüklerin ivedi olarak geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklama şöyle:

Trafik konusunda ülke olarak her gün bir acı yaşıyoruz. Trafik ve yol güvenliği, ehliyet sınavları, sürüş okulları ile ilgili yıllar önce hazırlanan yasal düzenlemeler ve tüzükler 8 yıldır beklemektedir. İvedi olarak bu yasa ve tüzüklerin geçirilmesi gereklidir. Her gün yollarımızda trafikte kaza değil adeta “işlenen cinayetler” neticesinde akan kanlar hiçbir şey yapmayan ilgili bakanlık ve diğer yetkililerin ellerine bulaşmıştır, bu cinayetlerde işbirlikçidirler.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan trafik kazaları sadece trafik güvenliği açısından değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olarak da görülmelidir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar ve ölümler hem bireylerin hem de toplumun sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu kazalardan kaynaklanan yaralanmaların tedavisi için sağlık kaynaklarının kullanılması ve trafik kazalarının sebep olduğu stres ve travma gibi psikolojik etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, trafik güvenliği önlemlerinin alınması sadece trafik kazalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel sağlığını ve can güvenliğini de olumlu yönde etkiler.

 

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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