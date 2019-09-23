EğitimKıbrıs

Montessori’de “Okul – Aileler Bütünleşmesi”

23 Eylül 2019

Kıbrıs Montessori Okulları, “Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı tamamlandı. ODTÜ Montessori Okulu’nda 17 Eylül’de, Lefkoşa Montessori Okulu’nda 19 Eylül’de, Girne Montessori Okulu’nda ise dün okul öğretmenleri ile veliler bir araya geldi

Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ, Lefkoşa ve Girne şubelerinde “Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı kapsamında düzenlenen organizasyona tüm veliler katılım gösterdi.

Organizasyonlarda önce okul öğretmenleri ve çalışanları kendilerini tanıttı, ardından Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün, okul öncesi dönemi çocukların gelişim özelliklerini anlattı, 2019-2020 Akademik Yılı programı hakkında velileri bilgilendirdi.

Düzgün, Kıbrıs Montessori Okulları’nın 2019-2020 Akademik Yılı takvimini velilerle paylaştı, okullardaki günlük ders programına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Kıbrıs Montessori Okulları’nda öğretmenlerin velilerden beklentileri başlığı altında, iletişim, sağlık, eğitsel geziler, eğitim takvimi, giysiler, oyunca ve kitap günü, yemek, güvenlik ve servis konularında da detaylı bilgiler veren Hatice Düzgün, son olarak velilerden yöneltilen soruları cevapladı.

“Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı çerçevesinde düzenlenen organizasyonlarda okul öğretmenleri ile bir araya gelen veliler, tüm sorularının cevabını detaylı bir açıklama ile alırken hem tüm öğretmenleri ve okul çalışanlarını daha yakından tanıma imkanı buldu hem de okula çocuğunu yeni kayıt ettiren velilerle tanışıp kaynaşma fırsatını yakaladı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”

22 Eylül 2019

Kemal Deniz Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”

22 Eylül 2019

Üstel: “Anavatan Türkiye ile etkin tanıtım ve pazarlama politikası oluşturuyoruz”

22 Eylül 2019

Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın

22 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı