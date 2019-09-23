Montessori’de “Okul – Aileler Bütünleşmesi”

Kıbrıs Montessori Okulları, “Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı tamamlandı. ODTÜ Montessori Okulu’nda 17 Eylül’de, Lefkoşa Montessori Okulu’nda 19 Eylül’de, Girne Montessori Okulu’nda ise dün okul öğretmenleri ile veliler bir araya geldi

Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ, Lefkoşa ve Girne şubelerinde “Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı kapsamında düzenlenen organizasyona tüm veliler katılım gösterdi.

Organizasyonlarda önce okul öğretmenleri ve çalışanları kendilerini tanıttı, ardından Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün, okul öncesi dönemi çocukların gelişim özelliklerini anlattı, 2019-2020 Akademik Yılı programı hakkında velileri bilgilendirdi.

Düzgün, Kıbrıs Montessori Okulları’nın 2019-2020 Akademik Yılı takvimini velilerle paylaştı, okullardaki günlük ders programına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Kıbrıs Montessori Okulları’nda öğretmenlerin velilerden beklentileri başlığı altında, iletişim, sağlık, eğitsel geziler, eğitim takvimi, giysiler, oyunca ve kitap günü, yemek, güvenlik ve servis konularında da detaylı bilgiler veren Hatice Düzgün, son olarak velilerden yöneltilen soruları cevapladı.

“Okul – Aileler Bütünleşmesi” programı çerçevesinde düzenlenen organizasyonlarda okul öğretmenleri ile bir araya gelen veliler, tüm sorularının cevabını detaylı bir açıklama ile alırken hem tüm öğretmenleri ve okul çalışanlarını daha yakından tanıma imkanı buldu hem de okula çocuğunu yeni kayıt ettiren velilerle tanışıp kaynaşma fırsatını yakaladı.