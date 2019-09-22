Şoygu: En büyük hayalim, Sibirya’ya geri dönmek

Rus Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği röportajda devlet çapında dev altyapı projelerinin hayata geçirildiği Sovyetler Birliği dönemine nostalji duyduğunu ve en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya’ya dönmek olduğunu aktardı.

“En büyük hayalim, Sibirya’ya geri dönmek ve ben gerçekleşeceğinden eminim” diyen Şoygu, gençlik yıllarına duyduğu özlemi şöyle ifade etti:

“Sovyetler Birliği’ne çok haset kalıyorum. Sloganlara konu olan şeylere değil, o zamanlarda ve özellikle oralarda hâkim olan morale ve ruh haline özlem duyuyorum.”

O zamanları sıklıkla hatırlayarak anılarla moralini düzelttiğini söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anki yaşamımızda da ne mutlu bize ki Komsomolsk-na-Amure, Krasnoyarsk ve Sayano-Şuşensk hidroelektrik santralleri, Baykal-Amur Demiryolu, İrkutsk bölgesindeki dev tesisler, Bratsk Hidroelektrik Santrali gibi devasa projeleri hayata geçirmek için yeniden yer var. Bu tür projeler olmadan gençlere yaratıcılık duygusu aşılamak zor. İnsanların ne kadar içtenlikle bu tesisleri inşa etmeye gittiklerini hatırlayınız.”

Şoygu, Sibirya’ya geri dönüp orada bir kent, hatta 2 kent daha kurmayı çok isterim ve bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.