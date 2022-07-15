Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi

Kıbrıslıların vazgeçilmez yemeği molehiya, yardımlaşmanın ve sosyalleşmenin de aracı oluyor.

Başkent Lefkoşa’da tarihi Samanbahçe evleri bölgesinde bir araya gelen komşular, hem molehiya ayıklıyor hem de sohbet ediyor.

Yaz aylarında yetişen molehiya, hem yeşil haliyle hem de kurutularak pişirilebiliyor. Yaprakları ayıklanarak özenle kurutulan molehiya, yıl boyunca pişirilip yenilebiliyor.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların da tercih ettiği kuru molehiya, onlara gönderilebilecek en değerli geleneksel hediyeler arasında yer alıyor.

Molehiya ayrıca, Mısır ıspanağı, çalı bamyası, Batı Afrika da sorrech, jüt ebegümeci ve Kıbrıs da Molehiya olarak bilinir. Vücudunuz, saçınız ve cildiniz için oldukça fayda sağlayabilecek bir besin merkezidir. Bu yenilebilir yapraklı sebzenin Kleopatra’nın sırrı olarak da bildiğini biliyor muydunuz? Kleopatra’nın her gün güzelliğini ve gençliğini korumak için Molehiya suyu içtiği iddia ediliyor.

Molehiya’nın 12 Faydası

Kuru Ciltler İçin

Kuru, pullu cildiniz varsa cildin yumuşak, esnek ve pürüzsüz olmasını sağlamak için beslenmenize düzenli bir şekilde Molehiya’yı eklemenin zamanı gelmiş demektir. Bu sedef hastalığından muzdarip insanlar için neden molehiya’nın önerildiğini açıklıyor.

Akne ile Mücadele

Molehiya içerisinde ki vitaminler, sivilce ile savaşmaya yardımcı olur ve ayrıca hasarlı dokuyu yeniden inşa etmek için çalışır, böylece sivilce izlerini en aza indirebilir.

Yaşlanma Karşıtı

Bitki içerisinde bulunan A vitamini ve E vitamini, yaşlanma karşıtı özellikleriyle bilinir. İnce çizgilerin, yaşlılık lekelerinin ve kırışıklıkların görünürlüğünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri olma eğiliminde olan donuk deri ile savaşmaya da yardımcı olabilir. Sebzedeki C vitamini, cildinizi esnek ve genç tutan kollajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cildin erken yaşlanmasına neden olabilen serbest radikalleri yok eden güçlü bir antioksidandır.

Cildi Canlandırır

B1 vitamini, kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, cildiniz sağlıklı bir ışıltı kazanır.

Yumuşak Sağlıklı Saçlar

E Vitamini saç derisine kan dolaşımını artırır ve saç köklerinin bol miktarda besin almasını sağlar. Sonuç olarak, kırılmış uçları olmayan yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz.

Daha Güçlü Saçlar

Düzenli olarak tüketmek, saç sağlığı için gerekli olan A Vitamini almanızı sağlayacaktır. Bu vitamin saç foliküllerini güçlendirmeye yardımcı olur ve böylece aşırı saç dökülmesine veda edebilirsiniz.

Doğal Nemlendirici

Sebzede ki antioksidanlar saçınızı şekillendirmek için çalışır ve sebumun saç derisini nemlendirmesini sağlar. Yani, kuru kafa derisi veya kaşıntı şikayeti nedeniyle asla kepekle savaşmayacaksınız.

Saç Beyazlamasını Yavaşlatır

B kompleksi vitaminleri saç beyazlama sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Böylece bu genç bir görünüme yardımcı olur.

Sağlıklı Görüş Kabiliyeti

Sebzelerdeki A Vitamini sağlıklı görme sağlar. Ayrıca beslenmenize eklediğiniz taktirde gözlerin bir parıltıya sahip olduğunu göreceksin.

Anti-inflamatuar

Molehiya’nın anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir ve bu yüzden yapraklardan demlenmiş çay, artrit, mide ağrısı ve baş ağrısından muzdarip insanlara verilir. Sebzeyi çay olarak tüketmek acıyı azaltabilir.

Sağlıklı Sindirim Sistemi

Yüksek lif içeriği, normal bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Kabızlık çekiyorsanız, bu sebzeyi günlük diyetinize dahil etmeyi düşünün.

Diğer Sağlık Faydaları

Molehiya’nın beslenmenize eklediğiniz taktirde sağlığınıza bir çok yararı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Diyabetin başlangıcını önler.

Kalp hastalığını ve yüksek kolesterol seviyelerini önler.

Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Astım, soğuk algınlığı ve grip semptomlarını önler.

İlaçlara dirençli bakteriyel enfeksiyonlarla savaşabileceği iddia edilir.

Anksiyete, depresyon ve stres belirtilerini hafifletir

Kadınlarda adet dönemlerini düzenleyebilir

Molehiya Besin Değerleri

Bu ıspanak benzeri sebzenin sahip olduğu vitamin ve mineraller göz önüne alındığında, besinler bir güç merkezi oluşturur.

Aşağıdaki besinleri içerir:

Beta karoten

Kalsiyum

Vitamin B1 (Tiamin)

Vitamin B2 (Riboflavin)

Niasin

C vitamini

E vitamini

Potasyum

Demir

Folat

Diyet lifi

Molehiya folat içerdiğinden, genellikle hamile kadınlar için tavsiye edilir. Sonuçlar, hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenli olduğunu göstermektedir.

Şimdi tüm bu faydaları bildiğinize göre, bu sağlıklı besini , beslenmenizin bir parçası yapacağınızdan eminiz.