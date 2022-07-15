Bakanlar Kurulu Interpol tarafından aranan Buddle’ı yasaklı göçmen ilan etti

Interpol tarafından, aranan, KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Avustralya yurttaşı Mark Douglas Buddle, Bakanlar Kurulu Kararıyla yasaklı göçmen ilan edilerek, KKTC’ye girişi yasaklandı.

ResmiGazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Buddle’ınlnterpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanında Avustralya makamlarınca yayınlanan mavi bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği”, “Yasa Dışı Silah Bulundurma” ve “Kara Para Aklama” suçlarından arandığı, Polis Genel Müdürlüğü’ne gelen yazıda bunun ifade edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 8 Temmuz’da deport kararı verdiği Buddle 10 Temmuz’da Polis Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde Ankara’ya götürülerek Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edildi.Buddle kendi ülkesine iade edilecek.