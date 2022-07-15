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Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 15 bin 386 yeni vaka

15 Temmuz 2022
güney kbrıs'ta covid-19






Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 15 bin 386 covid-19 vakası tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık covid-19 verilerini açıkladı. Güney’de son bir haftada 122 bin 335 test sonucunda 15 bin 386 yeni vaka tespit edilirken 76-87 yaş aralığındaki 7 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık ayrıca hastanede tedavi gören 117 hastanın9’unun durumunun ağır olduğunu açıkladı.




Güney’de toplam vaka sayısı 545 bin 896’ya yükselirken can kaybı da Bin 86’ya çıktı.





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15 Temmuz 2022






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