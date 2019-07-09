MMT Cyprus çalışma arkadaşları arıyor

Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinliklerinde faaliyet gösteren firmamız MMT Cyprus bünyesinde çalıştırılmak üzere 3D Modelleme Uzmanı ve Grafik Tasarımcı aranmaktadır.
3D MODELLEME UZMANI
İşin Tanımı:
Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinlikerinde kullanılacak görsel tasarımların,sahne ve dekor uygulamalarının 3 boyutlu şekilde modellemesinin yapılması.
Aranan Özellikler:
- 3D Max,Autocad programlarını aktif olarak kullanabilmek.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
- Girne bölgesinde ikamet eden veya edebilecek olmak.
GRAFİK TASARIMCI
İşin Tanımı:
Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinlikerinde kullanılacak görsel tasarımlarının yapılabilmesi ve baskı formatında hazırlanabilmesi.
Aranan Özellikler:
- Adobe Illustrator,Photoshop programlarını aktif olarak kullanabilmek.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
- Girne bölgesinde ikamet eden veya edebilecek olmak.
İrtibat: Kayacan TOKATLI – 0542 885 00 63
CV’nizi [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz
MMTC TANITIM TASARIM ORGANİZASYON ŞTİ LTD.