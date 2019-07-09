EkonomiMünhal

MMT Cyprus çalışma arkadaşları arıyor

MMT Cyprus bünyesinde çalıştırılmak üzere 3D Modelleme Uzmanı ve Grafik Tasarımcı aranmaktadır.

9 Temmuz 2019

Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinliklerinde faaliyet gösteren firmamız MMT Cyprus bünyesinde çalıştırılmak üzere 3D Modelleme Uzmanı ve Grafik Tasarımcı aranmaktadır.

 

3D MODELLEME UZMANI

İşin Tanımı:

Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinlikerinde kullanılacak görsel tasarımların,sahne ve dekor uygulamalarının 3 boyutlu şekilde modellemesinin yapılması.

Aranan Özellikler:

  • 3D Max,Autocad programlarını aktif olarak kullanabilmek.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
  • Girne bölgesinde ikamet eden veya edebilecek olmak.

GRAFİK TASARIMCI

İşin Tanımı:

Kongre,seminer,toplantı ve lansman etkinlikerinde kullanılacak görsel tasarımlarının yapılabilmesi ve baskı formatında hazırlanabilmesi.

Aranan Özellikler:

  • Adobe Illustrator,Photoshop programlarını aktif olarak kullanabilmek.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
  • Girne bölgesinde ikamet eden veya edebilecek olmak.

İrtibat: Kayacan TOKATLI – 0542 885 00 63

CV’nizi [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz

MMTC TANITIM TASARIM ORGANİZASYON ŞTİ LTD.  

Etiketler

İlgili Makaleler

dolar

Dövizde son durum

9 Temmuz 2019
Dolar - FED

Dolar kuru 5.82’nin üzerini gördü

8 Temmuz 2019

Grand Sapphire start aldı

5 Temmuz 2019

Yedi yıldızlı yaşama muhteşem lansman

4 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı