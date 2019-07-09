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Dövizde son durum

9 Temmuz 2019
dolar

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70’li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal’ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400’lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor.

Kur, güne sakin başlaması sonrasında öğle sonrası işlemlerde 5,69’un altına geriledi.

Euro/TL ise 6,38 civarında yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,12 seviyesinde işlem görüyor.

EURO ÜÇ HAFTANIN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge endeks salı günkü erken işlemlerde yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi sınırlı kazancını geri vererek yüzde 0,1 geriledi ve 1,1206 ile 19 Haziran’dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü.

YENİ TORBA YASA GELİYOR (YENİDEN İSTANBUL YAKLAŞIMI)

Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,70’in desteğinin kırılması durumunda 5,65’in gündeme geleceğini dile getirdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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