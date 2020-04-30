Türkiye

Miras yüzünden babasına kızan kadın, ATM’leri parçaladı

30 Nisan 2020
Türkiye-Bursa
Türkiye-Bursa

Türkiye’nin Bursa ilinde annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM’lerini çekiçle parçaladı. Öfkeli kadın, sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğnesiyle kontrol altına alındı.

Babasının annesinden kalan mirası kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçiren Nurcan Taş, dün akşam evinde bulunan çekici alarak dışarı çıktı.

Türkiye’nin Bursa ilinde, Altıparmak caddesi üzerinde bulunan ATM’lerin yanına giden kadın çekiçle ekranları kırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

İHA’nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı iğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘Kimse korkudan müdahale edemedi’

Cinnet getiren kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, “Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM’lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM’lere saldırıyordu. Çekiçle ekranlara saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi. Polis ekipleri geldiğinde kadını kontrol altına aldı. Biz korktuğumuz için müdahale edemedik. 8 farklı ATM’ye saldırdı” ifadesinde bulundu.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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