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Çiftlik balıklarında hastalık riski artıyor

30 Nisan 2020
Çiftlik balıkları
Çiftlik balıkları

Araştırmacılar su kültürlerindeki dirençli bakterilerin genlerini insanlara bulaşan daha dirençsiz bakterilere aktarıp tedavisi zor hastalıklara neden olabileceğini söylüyor.

Yeni bir araştırma kapsamında ilk defa çiftlik balıklarında küresel ısınma nedeniyle hastalık riskinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar okyanuslar ve tatlı su kaynakları ısındıkça koşulların bakteriler için daha uygun hale geldiğini ve bunun balık çiftçilerini canlı stoklarındaki hastalıklarla başa çıkmak için daha fazla antimikrobiyal ilaç kullanmaya yönlendirdiğini keşfetti. Ama balık çiftliklerinde yüksek miktarda antimikrobiyal madde kullanımı ilaçlara karşı dirençli bakterilerde bir artışa neden oldu.

Çalışmada yer alan bir mikrobiyolog, Samira Sarter, Science Daily’e verdiği demeçte “Suda yetiştirilen ürünlerde dirençli bakteriler direnç genlerini insanları enfekte edebilen dirençsiz bakterilere bulaştırabilir ya da aktarabilir, böylelikle hem hayvanlarda hem de insanlarda tedavisi zor hastalıklara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Nature Communications adlı hakemli dergide geçen hafta yayımlanan rapor, Fransa’daki Montpellier Üniversitesi Evrim Bilimleri Enstitüsü’nden araştırmacılar tarafından kaleme alındı.

Araştırmacılar 40 farklı ülkedeki su kültürlerinde yaşayan 11 binden fazla bakteriyle ilgili 400’den fazla bilimsel makaleyi analiz ederek bir çoklu antibiyotik direnci endeksi hazırladı. Düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek antimikrobiyal direnç (AMR) seviyeleri olduğu belirlendi.

Çalışma aynı zamanda “enfekte olmuş su hayvanlarının sıcak koşullarda daha yüksek ölüm oranları gösterdiğini” buldu. Çalışmada “İklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ülkelerin en yüksek AMR riskiyle karşılaşacağı öngörülürken bunun insan sağlığını su kültürünün ötesinde de etkilemesi bekleniyor ve acil harekete geçilmesi ihtiyacının altını çiziyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanımını mümkün olduğunca azaltıp sistemin dayanıklılığını artıracak sürdürebilir çözümler gerekiyor” ifadeleri kullanılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikro-organizmalar antimikrobiyal ilaçlara (aralarında antibiyotik ve antimantar ilaçlarının da bulunduğu tedavi uygulamalarına) karşı dirençli hale geldiğinde “süper böcek” olarak adlandırılıyor.

Dirençli enfeksiyonların çiftçilerin balık ve kabuklu canlılar yetiştirdiği su kültürü sektörü için büyük olası etkileri bulunuyor.

 



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