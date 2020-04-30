Badmintoncular “Corona’ya karşı Challenge” yaptı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve 12 Nisan 2020 tarihinde başlayan Corona’ya karşı Challenge yarışması 25 Nisan 2020 tarihinde sona ermişti.
Sadece yurt içinden değil Türkiye’nin çeşitli illerinden de sporcular bu yarışmaya onlarca video gönderdi. Yarışmanın sona ermesi ile Badminton Federasyonu yönetim kurulu online olarak toplantılar düzenleyerek tek tek videoları inceleyip değerlendirirken kendi başında uzman olan kişilerden de destek aldı. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yarışmanın çok güzel geçtiğini, farkındalık yaratabildiklerini söyleyerek katkı koyan herkese teşekkür etti.
Türkiye’den gelen videolar içinde tüm kuralları uygulayarak, kurul tarafından en çok oy alarak dereceye giren sporcular:
1. Abdullah Yılmaz (Erzincan)
2. İsmail Gökmen (Bafra)
3. Yiğit Kaygısız (Samsun BB)
4. Bahar Sabancı (İzmir)
KKTC ‘den gelen videolar içinde tüm kuralları uygulayarak , kurul tarafından en çok oy alarak dereceye giren sporcular:
1. Nehir Deniz (Lefkoşa)
2. Meyra Baştaş (Lefkoşa)
3. Sevimnaz Çiftlikağası (Girne)
4. İncinaz Üngüder (Lefkoşa)
• En iyi Slogan
KKTC Hasan Tezel (Lefkoşa)
TC Defne Ilgın (Samsun BB)
• En Yaratıcı Video
KKTC Başar Kuzel (Lefkoşa)
TC Taha Öçalan (Erzincan)
• En İyi Atış
KKTC Hüseyin Ata Çağa (Lefkoşa)
TC Mehmet Can Töremiş (Çorum)
• En Sempatik Bayan
KKTC Nisan Asşehidoğlu (Lefkoşa)
TC Sinem Yıldız (Tekirdağ)
• En İyi Resim
KKTC Eren Özuyanık (Girne)
TC Hümeyra Reyhan Demirbaş (Erzincan)
• En Sempatik Erkek
KKTC Hazan Ali Akhisar (Magosa)
TC Ali Devran Açıksu (İzmir)
• En Minik Şirin Sporcu
KKTC Azra Uçar (Lefkoşa)
TC Dilara Özturan (Bafra)- Yağmur Koçak (Çorum)