Badmintoncular “Corona’ya karşı Challenge” yaptı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve 12 Nisan 2020 tarihinde başlayan Corona’ya karşı Challenge yarışması 25 Nisan 2020 tarihinde sona ermişti.

Sadece yurt içinden değil Türkiye’nin çeşitli illerinden de sporcular bu yarışmaya onlarca video gönderdi. Yarışmanın sona ermesi ile Badminton Federasyonu yönetim kurulu online olarak toplantılar düzenleyerek tek tek videoları inceleyip değerlendirirken kendi başında uzman olan kişilerden de destek aldı. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yarışmanın çok güzel geçtiğini, farkındalık yaratabildiklerini söyleyerek katkı koyan herkese teşekkür etti.