DünyaEkonomi

Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başlayacak

30 Nisan 2020
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verdiği seyahatlerini, gelecek haftadan itibaren yeniden yapmaya başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin bir araya geldiği endüstri yöneticileri ile yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray’dan ayrılamadığını kaydeden Trump, “Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona’ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio’ya gideceğim.” diye konuştu.

Hayatın bir an önce 3 ay önceki haline dönmesini umduğunu kaydeden Trump, “Çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden çok sayıda kişinin katıldığı seçim mitingleri yapabilmeyi umuyorum.” dedi.

“Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız”

Trump, ABD’de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise “Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir gazetecinin, “Peki bir aşı olmadan virüsün kendiliğinden gideceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu ise Trump, “Bu virüs gidecek. Günün birinde tamamen aramızdan ayrılacak. Ortadan yok edilecek.” diye yanıtladı.



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