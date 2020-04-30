Kaymaklı taraftarları da yardım elini uzattı

Koronavirüsle mücadele edilen ülkemizde spor kesimleri de yardım isteyen kesimlere destek veriyor.

Başkentin futbol takımlarından Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’nın taraftarlarında bu yardım elini uzatan kesimlerden biri oldu.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mustafa Dağaşaner yaptığı paylaşımda, “Forest Kaymaklı taraftar grubu olarak Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı ile görüşerek böyle zamanda birlik olduğumuzu göstermek, çorbaya az da olsa katkı sağlamak için 200 poşet elimizden geldiği kadar yardım paketlerimizi bugün sabah teslim ettik” açıklamasında bulundu.