KıbrısSpor

Kaymaklı taraftarları da yardım elini uzattı

30 Nisan 2020
Forest Kaymaklı taraftar grubu
Forest Kaymaklı taraftar grubu

Koronavirüsle mücadele edilen ülkemizde spor kesimleri de yardım isteyen kesimlere destek veriyor.

Başkentin futbol takımlarından Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’nın taraftarlarında bu yardım elini uzatan kesimlerden biri oldu.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mustafa Dağaşaner yaptığı paylaşımda, “Forest Kaymaklı taraftar grubu olarak Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı ile görüşerek böyle zamanda birlik olduğumuzu göstermek, çorbaya az da olsa katkı sağlamak için 200 poşet elimizden geldiği kadar yardım paketlerimizi bugün sabah teslim ettik” açıklamasında bulundu.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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