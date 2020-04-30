KıbrısSağlık

Market ve eczanelere çevre dostu çöp kutuları dağıtılıyor

30 Nisan 2020
çevre dostu çöp kutusu
çevre dostu çöp kutusu

Hükümetin almış olduğu Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında almış olduğu tıbbi maske kullanım şartı ile birlikte, hem bulaşmayı hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre dostu çöp kutularının dağıtımına bugün başladı.

Özellikle insanların en yoğun şekilde kullandıkları market ve eczanelere dağıtılacak olan ve tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan maske ve eldivenlerin bulaşa yol açmayacak şekilde imha edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, çevre dostu çöp kutularının ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılmasına, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nce, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in
de katılımıyla, Alsancak ve Lefkoşa’daki marketlerde başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından, ülke genelindeki market ve eczanelere yönelik olarak, tıbbi atık ve tıbbi eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve imha edilmesi için bugün dağıtımına başlayan çevre dostu çöp kutularının Alsancak ve Lefkoşa’daki dağıtım yerlerini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.



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