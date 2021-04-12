Minneapolis’te siyahi gencin polis kurşunuyla ölmesi protesto edildi

Yerel basındaki haberlere göre, Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı’nda meydana gelen olayda polis, hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen Wright’ı, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.

Wright’ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırdı.

Kentteki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti.

Akşam saatlerinde Brooklyn Center polis karakolu önünde toplanan protestocu grup, gece geç saatlere kadar eylemlerini sürdürdü.

Protestolar sırasında bazı yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Küçük bir grubun çevredeki bir süpermarketi yağmaladığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı.

“Sürücü koltuğunda cansız yatıyordu”

Ölen kişinin annesi Katie Wright, olay sırasında oğlu ile telefonda konuştuğunu belirterek şunları kaydetti:

“Beni 13.40 civarında aradı, polis tarafından durdurulduğunu söyledi. ‘Dikiz aynasında araç kokuları asılı diye durdurdular.’ dedi. Sonra boğuşma sesleri duydum, polis memurlarının ‘Daunte, kaçma’ diye bağırdıklarını duydum. Sonra bir başka memur, ‘Telefonu kapat’ dedi ve telefonu kapattı. Bir dakika sonra aradım. Kız arkadaşı