Alpet Kıbrıs Fotoğraf Yarışması başladı: Alpetle Keyfini Sür

Dünyayı etkisi altında tutmayı sürdüren pandemi, sosyal ve ekonomik dengeleri yeniden kurgularken; sürecin farklı dönemlerinde, toplumsal sosyal sorumluluğa katkılarıyla dikkat çeken Alpet Kıbrıs, yeni bir proje ile tüketici önüne çıktı.

Tüketici ile arasındaki bağını her geçen gün güçlendiren Alpet Kıbrıs, Ada’mızı keşfedebileceğimiz ve güzelliklerini paylaşabileceğimiz yeni ve eğlenceli bir yarışma başlattı. @alpetkibris Instagram sayfasında başlatılan: “ Alpetle Keyfini Sür ” yarışması, birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, yaşadığımız toprakların ve hayatın güzelliklerine dikkatimizi çekiyor.

30 Nisan 2021’e kadar devam edecek yarışma ile ilgili Alpet Kıbrıs adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Hep birlikte bu yeni sürece alışmaya çalışırken, yaşadığımız korku ve endişelerin ardından yüzümüzü kendi iç dünyamıza, ailemize ve hayatımıza döndük. Dünyaya daha önce belki de hiç bakmadığımız bir gözle baktık. Tam da bu noktada sizleri, içinde yaşadığımız bu cennet vatanın güzelliklerini keşfetmeye ve hayatın tadını çıkarmaya davet ediyoruz.”

Ülkenin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Kerim Belet, Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve yarışma koordinatörü Cherry Red Reklam Ajansı direktörlerinden Eda Baştuğ’un Seçici Kurul da yer alacağı ve Instagram üzerinden düzenlenen yarışmada katılımcılar KKTC’deki her hangi bir yeri fotoğraflayıp #AlpetleKeyfiniSür hashtagi ile paylaşımda bulunmaları istendi.

Alpet Kıbrıs, ülkemizde sanatı ve sanatçıyı desteklerken gelecek günlerde başlaması hedeflenen turizm ekonomisine de tanıtım anlamında katkı sağlamayı ve ilgi uyandırmayı hedefliyor. Yarışmada seçici kurulun belirleyeceği 10 katılımcıya 500 er liralık “Alpet Hediye Yakıt Çeki” verilecek.

Yarışmaya ilişkin katılım koşullarına aşağıdaki linkten ulaşmak olanaklı: http://alpetkibris.com/news-details.php?no=348&return=index