Minik robotlar farelerin akciğerlerindeki zatürreyi tamamen temizledi

California Üniversitesi, San Diego’dan araştırmacılar, alg hücrelerinden üretilen ve antibiyotik tabakasıyla kaplanan minik robotları zatürreye maruz bırakılmış fareleri tedavi etmek için kullandı.

Akciğerlere bağlanan kanallarda hareket eden minik robotlar, tedavi altına alınan farelerdeki enfeksiyonların tümünü temizledi. Tedavi edilmeyen farelerinse üç gün içinde öldüğü görüldü.

Teknoloji halen erken aşamalarda olsa da araştırma ekibi ilk bulguları umut verici buldu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Materials’ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından Victor Nizet, şöyle konuştu:

“Farelerden elde edilen verilere dayanarak mikro robotların bakteriyel patojenleri öldürmesi ve daha çok sayıda hastanın hayatını kurtarması için antibiyotik müdahalesini iyileştirebileceğini görüyoruz”

Mikro robotlar tedavi edici maddeyi tam da ihtiyaç duyulan bölgeye ulaştırıyor

Minik robotlara eklenen antibiyotik tabakası, bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofillerin zarlarından oluşuyor. Bu zarlar, bakteriler tarafından üretilen inflamatuar molekülleri etkisiz hale getiriyor.

Ayrıca hem bu nanopartiküller hem de robotları meydana getiren algler doğal yollarla bozulup yok oluyor. Yüzen mikro robotlar tedavi edici maddeyi tam da ihtiyaç duyulan bölgeye ulaştırabildiği için çok iyi sonuçlar veriyor.

“Damar yoluyla antibiyotik verilmesinden daha etkili”

Araştırmacılar, bu robot tedavisinin antibiyotiğin damar yoluyla verilmesinden daha etkili olduğunu da tespit etti.

Bulgulara göre, farelerde aynı etkiyi elde etmek için ihtiyaç duyulan enjeksiyon dozunun mini robotlardakinden 3 bin kat daha yüksek olması gerekiyordu.

Araştırmanın yazarlarından Joseph Wang, “Bu sonuçlar, mikroalglerle ilaç dağıtımının tedaviyi nasıl geliştirdiğini gösteriyor” dedi.

Çalışmada kullanılan Pseudomonas aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu zatürre, insanlarda genellikle hastanede kalış süresini uzatıyor ve ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor.

Ekibin bir sonraki adımı, mikro robotların bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime girdiğine dair daha fazla araştırma yapmak.

Bunun ardından tedavinin insanlarda denenmeye başlaması hedefleniyor.

Araştırmanın yazarlarından Liangfang Zhang, “Amacımız, vücudun akciğer gibi zorlu bölgelerine hedefli ilaç dağıtımı yapmak” ifadelerini kullandı.

Zhang “Bunu güvenli, kolay, biyolojik açıdan uygun ve uzun süreli yapmak istiyoruz. Bu çalışmada bunu yapabileceğimizi gösterdik” dedi.