Hindistan’da ‘yumrulu deri hastalığı’ nedeniyle 100 bini aşkın sığır telef oldu

-15 eyalete yayılan virüsten enfekte olan hayvan sayısının son 3 haftada neredeyse 2’ye katlandığı bildirildi.

Virüsten en fazla etkilenen eyalet, 60 bin ölü ve 1,4 milyona yakın enfekte hayvanla Rajasthan oldu. Ülke genelinde ise 100 binden fazla sığır telef oldu, 2 milyondan fazla hayvana virüs bulaştı.

Hükümet, hastalığı kontrol altına almak için büyükbaş hayvanları aşılamaya başladı, telef olan hayvanlar için ise toplu mezarlar kazıldı.

“Yumrulu deri hastalığı”

Ülkeyi etkisi altına alan virüs, ineklerde süt üretimini azaltıyor. Bunun yanı sıra virüs, büyükbaş hayvanların kilo kaybetmesine ve doğum sorunları yaşamasına neden olduğu için ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

“Yumrulu deri hastalığı” olarak adlandırılan rahatsızlık, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine ve derilerinin üzerinde topaklar oluşmasına neden oluyor.

İlk olarak 1929’da Afrika kıtasında görülen söz konusu hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019’da Asya kıtasında görülmeye başladı.

Süt ürünleri, Hindistan’da 80 milyondan fazla insana istihdam yaratan ve ekonomiye yüzde 5 oranında katkı sağlayan önemli sektörler arasında yer alıyor.

“Dünyanın en büyük süt üreticisi” olan Hindistan, küresel süt üretiminin 5’te 1’ini karşılıyor.